FATİH BATTAR

Geçtiğimiz yıl Mayıs Mayıs ayında çalışmaların başladığı Çorum Çevre yolu 11 ayda tamamlanarak trafiğe açıldı.

Samsun-Çorum-Ankara Çevre yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yaklaşık 400 milyon mal olan köprülü kavşak İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçeyi şehir merkezine bağlıyor.

Proje ile Osmancık ve İskilip yolları tek kavşakta buluşurken, farklı seviyeli köprülü kavşak ile Çorum merkeze girişte trafik akışının rahatlaması ve trafik yoğunluğunun da azalması bekleniyor.

Ayrıca Ankara ve Samsun'dan gelen trafiğin, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacak proje ile Çevre Yolu’nda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.