FATİH BATTAR
Dün hayatını kaybeden Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu (ÇMYO) Öğretim Görevlisi Mehmet Aydınkal (60) için bugün Hitit Üniversitesi'nde tören düzenlendi.
Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen helallik alma törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademisyenler, öğretim görevlilileri ve öğrenciler katıldı.
Törende Kur'an-ı Kerim okunarak Mehmet Aydınkal için dua edildi.
Aydınkal'ın cenazesi Çorum'dan memleketi Samsun'a uğurlandı.