Türkiye ekonomi politikası az kazananan az ve çok kazanandan çok vergi alınması doğrultusunda bir vergi mevzuatı değişikliğine gidiyor.

Taslak aşamasında olan bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

Bu aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, vergi düzenlemesinin iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Pazartesi günü gerçekleşecek buluşmada, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasına ilişkin görüş alınacak.

Buluşma, 1 Temmuz Pazartesi günü olacak

Bakan Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak.

Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması Hazine ve Maliye Bakanlığında basına kapalı gerçekleşecek.

Çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler yok

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

İş dünyasının görüşleri alınacak

Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

Asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi konuşulacak

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.

Toplantıya katılacaklar

Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

Görüşmenin sonunda taslak ilgili organlara devredilecek

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek.

Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor.