Ahmet Uzun’un sahibi olduğu Uzun DTM Vestel Mağazası yarın hizmete giriyor.
Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak (Mevlana Otopark ilerisi) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Vestel’in açılışına tüm Çorum halkı davet edildi.
1992 yılında Trabzon’un Vakıfkebir ilçesinde Vestel bayiliği alarak beyaz eşya sektörüne adım attıklarını belirten işletme sahibi Ahmet Uzun, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane şubelerinin ardından Çorum’da ki şubesiyle beyaz eşya sektörünün öncüsü olma yolunda ilerlediklerini söyledi.
Editör: Fatih Battar