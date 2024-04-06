Ahlatcı Çorum FK'nın Trendyol 1. Lig'deki rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Levent Devrim oldu.

İmza töreninde konuşan Devrim, "Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Manisa Futbol Kulübü sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Teknik Direktör Levent Devrim için imza töreni gerçekleştirdi. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Levent Devrim, "Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Burada çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır. Her şey çok güzel olacak bundan emin olsunlar" ifadelerini kullandı.

Devrim daha önce 2017-2019 yılları arasında o zaman ismi Manisa BBSK olan kulüpte 2019-2020 yılları ve 2022 yılında da teknik direktör olarak görev yapmıştı.