Sakarya’da yapılan Okul Sponrları Wushu Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın, yedi gümüş ve on bronz madalya olmak üzere 19 madalya aldı.

Şampiyonada Çorum’a iki altın madalya kazandıran sporcular Yıldız kızlar 30 kiloda Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Berrin Yılmaz ve B Genç erkekler 45 kiloda Çorum Spor Lİsesi’nden Anıl Berk Kambur oldular,

Şampiyonada final maçında kaybederek gümüş madalya kazanan sporcular: Yıldız Kızlar 56 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yağmur Biçer, Küçük Kızlar 31 kiloda Toprak Sanayi Ortaokulu’ndan Nisa Gencer, Küçük kızlar 28 kiloda Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Damlagül Bellek, Küçük erkekler 43 kiloda Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’ndan Taha Utku Eldemir, Küçük erkekler 31 kiloda Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Berat Gürbüz, Küçük erkekler 31 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip ortaokulu'ndan Mustafa Enes Altınkese, Genç erkekler 60 kilo Bilgi Koleji Anadolu Lisesinden Yağız İse Bakır, Yıldız Kızlar 36 kilo Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Gizem Bilge,

Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazanan sporcular ise, 31 kilo küçük kızlarda İnkilap Ortaokulu’ndan Buğlem Yükcü, Yıldız kızlar 42 kiloda Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Elif Ebrar Özçiftçi, Küçük Kızlar 38 kiloda Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulundan Hatice Yücel,, Genç Kızlar 56 kiloda Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Ayşe Sevda Yanaşma, Yıldız Kızlar 52 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Ceylin Sahra Balcı, A Genç Kızlar 65 kiloda Buharaevler Kız Anadolu imam Hatip Lisesi’nden Damlagül Bellek, Küçük erkekler 31 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Mehmet Efe Ardıç, Yıldız Kızlar 33 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Yağmur Dilekci. A Genç Kızlar 65 kiloda Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Tuğba Karagöz.