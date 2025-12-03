Wushu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Teşvik ve İl Seçmeleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Big Pover takım halinde kızlar ve erkeklerde birinciliği kazandı.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen il birinciliğinde 10 kulüpten 250 sporcu mücadele etti. İl birinciliğinde alt minik, minik, yıldız ve gençler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda, Big Power Spor Kulübü hem kızlarda, hem de erkeklerde takım halinde şampiyon oldu.

Kızlarda, Big Power Spor Kulübü’nün ardından Albayrak Spor Kulübü ikinciliği elde ederken, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü ile Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü üçüncülüğü paylaştı.

Erkeklerde ise, Adnan Menderes İlkokulu Spor kulübü ikinci olurken, Anadolu Spor Kulübü ile Buharaevler Mahallesi Spor kulübü üçüncülüğü paylaştı. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalyaları verildi.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat, organizasyona katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.