U 14 Final Grubunda ilk yarının son maçlarının ardından Vefaspor yoluna kayıpsız devam ederken Mimar Sinanspor takibini sürdürüyor. İlk yarının son hafta maçında Vefaspor, Çorum İdman Yurdu karşısında 4-0’lık farklı galibiyet ile ayrılarak üçüncü maçınıda üç puanla kapatarak ilk yarıyı 9 puanla lider tamamladı. Ligin diğer maçında ise Mimar Sinanspor zorlu karşılaşma sonunda osmancık Kandiberspor takımını 1-0 yendi ve üç puanla haftayı kapatarak lideri takibini sürdürdü.

Final Grubunda ikincidevre pazar günü oynanacak iki maçla başlayacak. Mimar Sinanspor ile Vefa Gençlikspor şampiyonu büyük oranda belirleyecek maçta karşılaşacaklar. Diğer maçta ise Osmancık Kandiberspor ile Çorum İdman Yurdu takımları karşılaşacak.