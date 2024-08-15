Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve İsrail'in soykırımını tüm dünyaya Meclis kürsüsünden anlatan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yakın zamanda Gazze'ye gideceğini belirterek, “Bizim hayatımız Gazze Şeridi'ndeki hiçbir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet” dedi.

HENİYYE'NİN FOTOĞRAFI YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın locadan izlediği Genel Kurul'da AK Parti Grup sıralarında İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı ülkelerin büyükelçileri, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da izledi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUZ"

Türkiye’nin duruşunu takdir ettiklerini ifade eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitabında, şunları söyledi: “Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki gaspçıları defedecektir. Filistin'in birliği için çalışıyoruz, zaferin en doğru yolu da birliğimizden geçiyor. İşgalci yok olmaya mahkumdur. Filistin özgür olacak. Türkiye başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bize destek verenlere teşekkür ediyoruz.

"GAZZE'YE GİTME KARARI ALDIM"

Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız. Bizim hayatımız Gazze Şeridi'ndeki hiçbir çocuğun hayatından daha değerli değildir.

"YA ZAFER YA ŞEHADET"

Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer ya şehadet. Burada bu makamda uluslararası bir platformda konuşuyorum. Bütün Arap ve İslam liderlerini, BM yetkililerini bu insani görevi birlikte yerine getirmeye çağırıyorum. Amaç barış işe bunu yapalım diyoruz. Güvenlik kuruluna da çağrıda bulunuyorum; uygulanmayan 80 kararı veren kurula sesleniyorum: Bizler Gazze'den sonra Kudüs-ü Şerif'e yöneleceğimizi söylemek istiyorum. Ebedi başkentimize gideceğim.

"HALKIMIZ ORADAKİ İŞGALCİLERİ DEFEDECEKTİR"

Türkiye'nin Lahey'deki davaya müdahil olmasını kutluyorum. aynı şekilde İsrail ile ticareti durdurması, 10 milyar dolarlık ticareti Filistin halkına destek için durdurdu. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı, hanım efendiler beyefendiler Gazze'deki soykırımın amacı vatan topraklarımızdan Filistin varlığını söküp atmak ve halkımızı tehcir ettirmektir. Aynı trajediyi tekrar ettirmek istiyorlar ama bu olmayacaktır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar bu gerçekleşmeyecek. Halkımız kutsal toprağına bağlıdır ve oradaki işgalcileri defedecektir.”