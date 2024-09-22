TAG Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesiminde yağış sonrası iki tır​ ve bir tur minibüsünün karıştığı ayrı ayrı kazalar​ meydana geldi. Tır bariyerlere çarparak yandı. Kazalarda 20 kişi yaralandı. Bir başka tır kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

TIR UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Bu kazadan kısa süre sonra ise farklı bir noktada bir başka tır kazası meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı​ istikametinden Gaziantep​ istikametine seyir halinde olan tır kontrolden çıktıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Feci kazada tır içerisinde bulunan Kadir T. hayatını kaybederken yanındaki Can T. ise ağır yaralandı.

TUR MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI

Aynı bölgede meydana gelen üçüncü kazada ise kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs bariyerlere çarptı. Feci kazada minibüs içerisinde bulunan 18 kişi yaralandı.

Her üç kazada da yaralanan toplam 20 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir T.'nin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.