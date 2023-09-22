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Hacılar ilçesinde, Hasan Hüseyin Gökbayrak (82) evinin önündeki kuru otları yaktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevreye de yayıldı.

ALEVLERİN ARASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bu sırada eline aldığı kürekle yangını söndürmek için çalışan Hasan Hüseyin Gökbayrak, dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Elbiseleri tutuşan ve alevlerin arasında kalan talihsiz adam yandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de devam eden anız yangınına söndürdü.

Vücudunun çoğu yerinde yanık bulunan Hasan Hüseyin Gökbayrak'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.