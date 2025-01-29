AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, 31 Ocak 2025 Cuma günü İl Seçim Kurulu'ndan mazbata alacak.

Partisinin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen il kkongresinde başkanlığa seçilen AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Seçim Kurulu’nda düzenlenecek mazbata törenine AK Parti’ye gönül veren tüm Çorumlular’ı davet ederek, “Birlik ve beraberlik duygularıyla toplumun tüm kesimleriyle el ele verdiğimiz hizmet yolunda, yüreği bu aziz şehir için çarpan tüm kardeşlerimizi, daha büyük ve daha güçlü Çorum hayaliyle çıktığımız bu kutlu yolculuğumuzda yol arkadaşımız olmaya davet ediyorum.” dedi.