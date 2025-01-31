Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongre ile AK Parti İl Başkanlığına seçilen Avukat Yakup Alar, mazbatasını bugün alacak.

31 Ocak Cuma günü saat 14.00’da İl Seçim Kurulu’nda düzenlenecek mazbata törenine AK Parti’ye gönül veren tüm Çorumlular’ı davet eden Yakup Alar, “Birlik ve beraberlik duygularıyla toplumun tüm kesimleriyle el ele verdiğimiz hizmet yolunda, yüreği bu aziz şehir için çarpan tüm kardeşlerimizi, daha büyük ve daha güçlü Çorum hayaliyle çıktığımız bu kutlu yolculuğumuzda yol arkadaşımız olmaya davet ediyorum” dedi.