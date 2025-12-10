Memet Baydur’un yazdığı, Serkan Budak’ın yönettiği “Yalancının Resmi” bu hafta sonu Çorum’da sahnelenecek.

Güldeniz Türküstün ve Fatih Özyiğit rol aldığı oyun bir parkın banklarında başlayan tanışma hikayesidir.

Müziklerini Efe Ünal’ın, dekor tasarımını Hasan Yavuz’un, kostüm tasarımını F. Duygu Ergüven Saykan’ın, ışık tasarımını Rahmi Özan’ın yaptığı “Yalancının Resmi” Çorum Devlet Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşacak.

1 perdeden oluşan 1 saat 25 dakikalık oyun, 11 Aralık Cuma günü saat 20.00’de, 12 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de perde açacak.

OYUNUN KONUSU:

“Bir tarafta oğlunu kaybetmiş ve eşinden ayrılmış adam, diğer taraftaysa eşini dört yıl önce kaybetmiş, kitap sayfaları arasında kaybolmuş, kendisini yalnızlığa alıştırmış bir kadın… Parktaki yabancı adamın başlattığı sohbet; Nazım Hikmet’ten Pablo Picasso’ya, Yuri Gagarin’den Luciana Pavorotti’ye, Albert Einstein’dan Orhan Veli’ye uzanan renkli bir yelpazedir adeta. Zamanla kadın da adamın anlattığı hikayelerle ördüğü bu oyuna kaptırır kendini. Artık anlatılanların hangisi yalan, hangisi gerçek bilinmez olur ve hikaye gittikçe karışır. Acaba, beraberce kurdukları ve eğlendikleri bu oyun, onları yalnız dünyalarından kurtarmak için yeterli midir?”