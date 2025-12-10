Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı fabrikalarda çalışan işçilerin bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle hastanelere başvurmasının ardından Valilik detaylı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 3 Aralık'tan 9 Aralık'a kadar kentteki hastanelere toplam 736 işçinin başvurduğu, hastaların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 14 kişinin tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı, bu hastalardan 12’sinin taburcu edildiği, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

"Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Sungurlu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı fabrikalarda çalışan işçilerin zehirlendiklerine ilişkin bir kısım sosyal medya ve internet haber sitelerinde yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

03.12.2025 tarihinde Sungurlu OSB’deki fabrikalarda çalışan işçilerin Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle başvurmaları üzerine, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı ekiplerimiz tarafından aynı gün ve ertesi gün (04.12.2025) Organize Sanayi Bölgesi ve ilgili fabrikalardan su numuneleri, İl Tarım Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından da yemek numuneleri incelemek üzere alınmıştır.

Alınan su numunelerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen 06.12.2025 tarihli rapora göre; Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan su numunelerinin uygun olduğu, ilgili fabrikalardan alınan su numunelerinin ise uygun olmadığı;

İl Tarım Müdürlüğünce alınan yemek numunelerinin Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 09.12.2025 tarihli rapora göre yemek numunelerinin birinde E. Coli bakterisi bulunduğu tespit edilmiştir.

Su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçları ilgililerine bildirilmiş olup ivedilikle gerekli tedbirleri almaları istenmiştir.

03.12.2025 tarihinden 09.12.2025 Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelerimize toplam 736 başvuru olmuştur. Hastaların büyük bir çoğunluğu ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12’sinin tedavisi tamamlanmış olup halen 2 hastanın tedavisi devam etmektedir.

Olayın başladığı ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız (AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü) tarafından her türlü tedbir alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."