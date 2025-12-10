Çorum Sağırlarlar Kulübü Lokali Çorum Belediyesi tarafından modernize edilerek hizmete açıldı.

Yunus Emre İş Merkezinde bulunan mülkiyeti Belediye’ye ait dükkanda bulunan Çorum Sağırlarspor Kulübü Lokali Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek çok güzel bir şekilde yenilendi.

Yenilenen lokalin açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ile çok sayıda davetli ile Sağırlarspor Kulübü Başkanı Mürsel Barıldar ve aileler katıldılar.

Törende konuşan Sağırlarspor Kulübü Başkanı Mürsel Barıldar, çok sıkıntılı günler yaşadıklarını ancak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kendilerine verdiği destekler ile bugünlere geldiklerini belirterek kendisine tüm İşitme Engelliler adına teşekkür etti ve plaket verdi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ise yaptıkları konuşmalarda İşitme Engelliler Lokalinin modernizasyonu için her türlü desteği veren Belediye Başkanı Dr, Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Belediye olarak özellikle Engelli vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek Sağırlarspor Kulübü’nün önceki lokalinin bu camiaya yakışmadığını gördüklerini ve gerekli çalışmayı yaparak bu günki modern görünüme kavuştururulduğunu söyledi.

Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaptıkları bu çalışmaların devam edeceğini belirten Aşgın ‘Lokalin yanında bulunan diğer işyeri ile ilgili sorun vardı. Az önce birim müdürümüz ile görüştüm sorun çözülmüş ve boşalacak, O bölümü de buraya katarak lokali çok daha modern bir görünüm kazanracak. Ayrıca bu işyerinden kira alınmaması için Meclisimizden gerekli kararı çıkartacağız’ dedi.

Konuşmaların ardından Sağırlarspor Kulübü tarafından katkıda bulunanlara plaket verildi.