Çorum'da tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında hayata geçirilen projelerde sona gelindi.

Alaca ilçesinde kurulan bakliyat eleme ve paketleme tesisi, Bakanlık denetimini başarıyla geçti. Teknik ekiplerin raporu doğrultusunda tesise hibe desteği verilmesi onaylandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap çalışmaları Çorum'da sonuç vermeye devam ediyor. Alaca ilçesinde özel bir yatırımcı tarafından kurulan tesis, devlet desteği almaya hak kazandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, söz konusu tesiste kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

DENETİMDEN GEÇTİ, HİBEYİ KAPTI

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar başlığı altında değerlendirilen proje için sahaya inen ekipler, tesisteki makine ve ekipman kurulumlarını tek tek kontrol etti. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, yatırımın proje kriterlerini eksiksiz karşıladığı tutanak altına alındı. (Haber Merkezi)