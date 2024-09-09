Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın’ın kız kardeşi, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın halası Saadet Yıldız (67), hayatını kaybetti.

İstanbul’da ikamet eden Mehmet Yıldız’ın eşi, Feray Albar ve Nilay Yıldız’ın anneleri Saadet Yıldız’ın yaklaşık 2 ay önce rahatsızlandığı ve pankreas teşhisi konulduğu, durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde entübe edildiği ve bugün sabah 05.00 sıralarında da hayatını kaybettiği belirtildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Saadet Yıldız’ın cenazesi yarın öğlen Üsküdar Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığında toprağa verilecek.