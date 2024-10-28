Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Gençlerbirliği maçının son dakikalarında büyük stres ve heyecan yaşadı.

Son dakikalara 1-0 önde giren kırmızı siyahlı takım son dakikalarda rakibin girdiği mutlak pozisyon öncesi yapılan faule devam diyen hakeme tepki gösterdi ve önündeki sehbaya tekme attı.

Bu heyecanın ardından protokol tribünden inerek saha kenarında sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen Atakan Cangöz ve Ozan Sol ile birlikte büyük bir heyecan içinde izledi.

Yalçın maçın bitiş düdüğünün ardından saha içine inerek burda ilk olarak Teknik Direktör Serkan Özbalta’yı tebrik etti.