Vanspor taraftarları takımlarını Çorum FK maçında yalnız bırakmadılar.

Yaklaşık 120 kadar Vanspor taraftarı cumartesi akşamı oynanan Çorum FK maçında tribündeki yerlerini alarak takımlarına doksan boyunca destek verdiler.

Maçın ardından ise futbolcuları tribüne çağıran Vanspor taraftarları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek bundan sonraki maçlarda da aynı mücadeleyi istediler.

En güzel yanı ise iki takım taraftarları arasında en ufak bir taşkınlık olmadan maçın centilmence tamamlanması oldu.