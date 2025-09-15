Arca Çorum FK, TFF 1. Lig’in beşinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Vanspor ile 0-0 berabere kaldı.

Alınan beraberliğin ardından, kulübün Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, mücadeleye ve takımın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Muhsin Dere, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, takımın genel anlamda rakibine üstünlük kurduğunu ancak hızlı pas akışını sağlayamaması ve net gol pozisyonu üretememesi nedeniyle puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

“Ligin en kaliteli takımı olarak rakibe top oynatmadık. Ancak pas bağlantılarındaki kopukluk ve gol yollarındaki etkisizlik, galibiyeti kaçırmamıza sebep oldu,” diyen Dere, ligin zorluklarına da dikkat çekti.

Başkan Dere, bu ligin kolay bir lig olmadığını vurgulayarak, hakem hataları ve oyun kurallarını zorlayan rakip takımlarla mücadele edeceklerinin bilincinde olduklarını söyledi.

“Yeri geldiğinde maç boyu yerden kalkmayan rakiplerle; yeri geldiğinde de kabul edilemeyecek hakem kararlarıyla karşılaşacağız. Ancak hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez,” ifadelerini kullandı.

Muhsin Dere, Arca Çorum FK'nın bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşacağından emin olduğunu belirterek, hem teknik ekibi hem futbolcuları hem de muhteşem taraftarı kutladı: “Endişeye mahal yok. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Hatalarımızdan ders çıkarıp, her hafta daha güzel futbol oynayarak yolumuza devam edeceğiz.” Maçın son dakikasına kadar desteğini sürdüren taraftara ayrıca teşekkür eden Dere, açıklamasını “Biz şampiyon olacağızzz!” sözleriyle tamamladı.