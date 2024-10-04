Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Emre tekstil isimli fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında fabrikanın büyük bir kısmı zarar gördü ve yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Emre tekstil isimli fabrikada çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, fabrikanın çatısını ve duvarlarını çökertti.

Alevlenen yangın, fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.

İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütürken, çevredeki fabrikalar tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Yangın sırasında dron ile yapılan görüntüleme, alevlerin fabrikanın büyük bir bölümünü sardığını ortaya koydu.

Yangına emniyete bağlı TOMA araçları da müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek olmaya çalışırken, AFAD ekipleri de bölgeye gelerek önlem aldı.



İtfaiye sabaha kadar çalıştı

Yangın 9 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

Sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmasında yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrikanın büyük bir bölümünde büyük hasar oluştu. Fabrikada meydana gelen maddi hasarın büyük olduğu belirtilirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek. Tekirdağ İtfaiyesine bağlı ekipler gece boyunca alevlere müdahale etti, yangının büyük olması sebebiyle birçok çevre ilçeden destek istendi. Ekipler sabah saatlerine kadar soğutma çalışması yaptı.



Acil önem arz ediyor

Sık sık yaşanan fabrika yangınlarının önlenmesi için düzenli denetimlerin artırılması, yangın güvenlik sistemlerinin kurulması ve özellikle üretim tesislerinde yangın riskine karşı acil müdahale planlarının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, işçi eğitimlerinin sıkılaştırılması, yangın ekipmanlarının düzenli kontrollerinin yapılması ve fabrikalarda otomatik yangın söndürme sistemlerinin kullanılması bu tür felaketlerin önlenmesi için alınması gereken önlemler arasında yer alıyor.