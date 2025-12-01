Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK'da kötü gidişat sürüyor.

Sezon başından bu yana 3 teknik direktör değiştiren kırmızı siyahlılarda, büyük umutlarla transfer edilen bazı futbolcuların istenileni verememesi Çorumspor camiasını umutsuzluğa sürüklüyor.

Kamuoyunda sürekli yedek kulübesinin yetersizliği gündeme gelmesine rağmen, orta sahada umut vaat eden Kenan Fakılı gibi bir oyuncunun kiralık olarak gönderilmesine kimse anlam veremedi.

ZORGO'YU GÖNDERİP, GERALDO'YU NİYE TUTTUNUZ?

Diğer bir anlam verilemeyen olay ise Zargo gibi geçen senenin en iyi oyuncusunun kadroda tutulmayarak iki senedir sakat olan Geraldo ile yeniden anlaşılması. Bunun gibi bazı yanlış transfer hamleleri yüzünden Çorum FK, ilk yarının bitimine 5 maç kala şampiyonluk potasından uzaklaştı.

Ligde alt sıralarda yer alan takımların yedek kulübesi bile bizden daha iyi durumdayken, ikinci yarı doğru transfer hamleleri yapılmaması halinde play off bile hayal gözüküyor.

İKİNCİ YARI NASIL BİR HAMLE YAPILACAK?

Özellikle hücum yönünde sıkıntı yaşayan kırmızı siyahlıların, ikinci yarı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

Başkan Baran Korkmazoğlu geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında ikinci yarı gelen ve gidenlerin olacağını açıkladı.

6 futbolcusunu bahis soruşturması kapsamında kaybeden kırmızı siyahlıları şampiyonluk hayalini diri tutması için ilk yarının son 5 maçını en az hasarla atlatarak ikinci yarıya başlaması gerekiyor.

PENDİK MAÇI KRİTİK

Önümüzde şimdi lider Pendik maçı var. Evimizde oynayacağımız bu maçta alacağımız bir yenilgi tüm hesapları alt üst edebilir.

O yüzden taraftarların Pazartesi günü oynanacak Pendik maçında takıma sahip çıkarak, son saniyeye kadar desteklemesi gerekiyor.