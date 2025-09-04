Çorum-Sungurlu karayolundaki Taş Köprü Kavşağı’nda, trafik lambalarının çalışmadığı sırada üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sungurlu'nun Sesi Gazetesi'nde yer alan habere göre, kaza trafik ışıklarının devre dışı kaldığı Taş Köprü Kavşağı’nda yaşandı. Çorum istikametinde seyir halinde olan N.U. yönetimindeki 25 ADP 550 plakalı otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan H.E. idaresindeki 19 AGC 647 plakalı araca yandan çarptı.

İddiaya göre, şehir içinden çıkan H.E.'nin kullandığı araç, kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, kavşakta bekleyen M.Y. yönetimindeki 34 BSC 596 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.