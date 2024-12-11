Vali Ali Çalgan, Alaca’da inşaat çalışmalarında sona gelinen Selin Şahin Ortaokulu’nu ve Kadın Kültür Merkezimizin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında Kaymakam Engin TOK, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin’den bilgiler alan Vali Ali Çalgan, yapılan hizmetlerden ötürü tebriklerini iletti.
Vali Çalgan'a İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.
Editör: Yüksel Basar