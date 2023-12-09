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Sivas’ta kaza yapan sürücüye ve ona yardım etmek isteyen 2 kişiye başka bir araç çarptı.

Kazada yardıma giden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Taşlıdere mevkiinde meydana geldi.

F.Y. idaresindeki 50 SB 370 plakalı araç viraj girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Daha sonra sürücü aracını yol kenarına çekti.

Arkadan gelen 34 KFY 49 plakalı araç sürücüsü Raşit Özdemir, aracını yol kenarına çekip yanında bulunan Mert Eren Öcal ile kaza yapan sürücüye yardıma gitti.

O esnada M.İ. idaresindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç, duramayarak bir önceki kazaya daldı.

Kaza yapan sürücüye yardıma giden Mert Eren Öcal ve Raşit Özdemir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. 50 SB 370 plakalı araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mert Eren Öcal ve Raşit Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.