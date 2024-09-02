Yeni Adli yıl açılış töreninde konuşan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk; "yargı bağımsızlığı yargıcın onurudur." dedi

Devlet egemenliğini, meşruiyeti ve kabulü hukuk ile mümkün olabileceğini belirten Öztürk, "Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu, hakim ve cumhuriyet savcılarının güvenceli ve bağımsız olmalarıdır.” diye konuştu

Yargı bağımsızlığının yargıcın onuru olduğunu ifade eden Öztürk; “Hakim bağımsızlığı ve teminatı, hakim ve savcı için bir ayrıcalık olmayıp yargılananlar için adil yargılanma hakkının güvencesidir. Yargının toplumdaki saygınlığına, kendisine duyulan güvene bağlı olan, yargıyı güvendir kılan en önemli teli ise tarafsızlığıdır. Adalet yalnızca adliyelerde ve mahkeme salonlarında değil devletin tüm birimleriyle toplumun her kesiminde sağlanmalıdır. Adaletin kanunlar ile vücut bulan hukukun üstünlüğü ilkesi tüm devlet mekanizması ve bireylerce benimseyip korunmalıdır. Yargı mensubu olarak bizler hak ve hakkı yerli yerine koyma ve adaletin onurlu bir yaşam için hava gibi su gibi ihtiyaç olduğu bilinciyle üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.” şeklinde konuştu

Çorum merkez ve Mülhakat Adliyeleri’nde hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personelinin özverili ve üstün gayretleriyle adaletin tesisi için yargısal iş ve işlemleri, anayasa ve yasalara uygun olarak bilimsel temelli, içinde insan kokusunu barındıracak şekilde çalışma ve dosyaları makul sürede bitirme gayretinde olacaklarını dile getiren Öztürk, “Önümüzdeki dönemde Çorum ve ülkemizde yaygın biçimde işlenen hafif ve ağır nitelikli suçlar ile kişiler arasındaki anlaşmazlıkların yargısal faaliyetler ile birlikte toplumun eğitim ve bilinç düzeyinin yükseltilerek azalmasını temenni ediyorum.” diye konuştu