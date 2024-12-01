Ankara​'da bir bayiden sıfır kilometre bir otomobil​ satın alan vatandaş, trafikte alev alarak yanan ve gizli ayıplı olduğu tespit edilen araç için açtığı davada, yargı süreci sonunda aynı bayiden sıfır bir otomobil almaya hak kazandı.

ARAÇ TRAFİKTE ALEV ALDI

2015 yılında satın aldığı aracında elektrik bağlantısı kesilmesi ve ateşleme sistemi sorunları gibi şikayetlerle karşılaşan vatandaş, sorunların giderilmesi için defalarca servise başvurdu. Buna karşın arızalar devam ederken 2016 yılında araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Bu durum üzerine araç sahibi, aracın yenisiyle değiştirilmesi talebiyle dava açtı.

BAYİ DEĞİŞTİRMEYİ REDDETTİ

Ancak bayi servisi, otomobilde gizli ayıp olmadığı savunmasını. Servisin iddiasına göre, araç üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir sistem arızası tespit edilmedi. Servis raporunda ayrıca yakıt deposunda yapılan incelemede ise aseton tespit edildiğini ve bu maddenin motor sıcaklıklarını artırarak araca zarar verdiği iddia edildi.

ÖNCE MAHKEME SONRA YARGITAY DEĞİŞİM DEDİ

İlerleyen hukuki süreçte Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, araçta imalat kaynaklı gizli ayıp bulunduğunu belirledi. Mahkeme, tamiratın aracın değer kaybına neden olacağını belirterek, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Karar, istinaf başvurusuyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Ancak 22. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvuruyu reddetti. Bunun üzerine karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne temyize götürüldü.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Yargıtay, yapılan incelemeler sonucunda yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Kararda, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olduğu notu düşüldü.

Araç sahibinin haklı bulunmasıyla sonuçlanan karar, tüketicilerin yaşadığı benzer durumlar için de emsal niteliği taşıyor.