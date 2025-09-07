AK Partili Şamil Tayyar, hakkında yakalama emri çıkarılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar "Emniyet Müdürü İlker Arslan'la sınırlı kalmayacak, Antalya operasyonu daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve ünvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' karar daha çıkabilir" dedi.

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir 'kırılma' olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir" ifadelerini kullandı.