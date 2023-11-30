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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çeteye karşı operasyon yapıldı. Ekiplerce takibe alınarak durdurulan şüphelilere ait 2 araçta parçaları birleştirildiğinde çalışır vaziyete gelen 96 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde M.E. ve B.A. kontrolündeki iki aracın iller arası şüpheli seyirlerini tespit etti.

PARÇALARI BİRLEŞTİRİLDİĞİNDE 96 TABANCA ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerce takibe alınan araç, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişeleri mevkiinde durduruldu. Kemalpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde şüpheli araçlarda yapılan aramalarda; 99 adet tabanca gövdesi, 99 adet tabanca sürgüsü, 96 adet tabanca namlusu, 97 adet icra mili, 97 adet icra mili yatağı, 97 adet icra mili yayı ve 97 adet emniyet pimi ele geçirildi. Söz konusu parçaların birleştirilmesi sonucu 96 adet çalışır vaziyette tabanca ortaya çıktı.

İzmir polisince yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütüne son verilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı