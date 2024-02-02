Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim çalışmalarına başladı.

Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge ve parti yöneticileri ile birlikte ilk olarak Çorum Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua ettiler.

Yaşar Anaç ve beraberindekiler Cuma namazını Hıdırlık’ta kıldıktan sonra merhum Belediye Başkanları Prof. Dr. Arif Ersoy ve Dr.Turhan Kılıçcıoğlu'nun kabirlerine ziyarette bulundular.

Yeniden Refah Partisi heyeti daha sonra ise önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü’yü ziyaret ettiler.