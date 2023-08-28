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Çorum'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ali O., evinde ölü bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Üçtutlar Mahallesi Emir Ahmet Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan yaşlı adamın kapısının açık olduğunu gören komşuları eve girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken görünce ekiplere haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

70 yaşındaki Ali O., otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.