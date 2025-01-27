Avukat Teoman Şahin, Çorum’a yeni Adliye Sarayı değil, mevcut yere yeni ek bina yapılacağını belirterek, “Yatırım doğru, yeri yine yanlış.” dedi.

Şahin, Adliye Sarayı yanına yapılacak ek binaya ilişkin sosyal medya hesabından yorumda bulundu.

‘Çorum kamuoyuna duyurulur’ sözleriyle paylaşımına başlayan Şahin, açıklamasında adliye sarayının yanına yapılacak ek bina yatırımının yerinin yanlış olduğunu savundu.

Çorum’da adliye için bir çok yer önerisinde bulunarak son gündeme gelen yerle ilgili haber yaptığını, yeni gelişme karşısında kendisinin kanaat önderi olarak açıklama yapma gereği duyduğunu aktaran Şahin, şu görüşlere yer verdi:

“Çorumda yaşayanlar bilir, eskiden adliye bugünkü meydana ve valilik binasına yakın bir yerde iki katlı bir binaydı. Yıllarca kullanıldı ve yetersiz gelmesiyle yeni bir adliye yapılması kararlaştırıldı. O günün iktidar ve egemenleri yeni bir yer diye çok yanlış, isabetsiz ve basiretsiz bir kararla bugünkü mahalle arası yeri seçtiler. Doğal olarak ta oralar değerlendi ve avukat arkadaşlar da oralara yatırım yapıp, ofisler alıp yerleştiler. Hatta bugün TBB vasıtasıyla Çorum Baro başkanlık tarihinin en önemli ve büyük projesi baro binası da o alana yapılmaya başlandı. Yıllardır Adliye sarayı diye bilinen bu yerin çok sıkışık bir yer olduğunu söyleyip durdum, Çorum çıkışına (Müftülük-Şehitlik arasına, çimentodan alınan yerlere) yeni ve bize 50 yıl yetecek bir Adliye binası yapılmasını tavsiye ettim. En son konu gündeme gelince geçen sene yine haber yaptım. Egemenler yine basiretsiz bir karar vererek mevcut adliye binasının yanına ek-bina yapmaya karar vermişler. Tabi bunu Çoruma yeni adliye sarayı diye duyuruyorlar. Kanaat önderi olarak bunu duyurma gereği duydum. 10 yıl sonra bu bölge trafik bakımından çekilmez hale gelecek ve yine yetmeyecek. Bir zulmü önleyemiyorsan duyur der inançlarım. Duyuruyorum işte…Yanlış oğlu yanlış… Not..:Pek çok meslektaşım haklı olarak bana kızacaklar çünkü onları o bölgeye ofis alıp yatırım yapmaya zorladılar. Ama napalım ki toplumsal çıkarlar sınıfsal çıkarların önünde geliyor…”