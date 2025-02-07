CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜŞMEDE NASIL BİR TUTUM ALACAK?

"Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum" diyen Yavaş'ın gazetecilerden birinin "CHP üç ay içerisinde adayını ilan edip ondan sonra bu aday tartışmasını kapatmak istiyor. Dolayısıyla sizin pozisyonunuz tam olarak nedir? Siz bu aday tartışmalarının kapanması açısından Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le yapacağınız üçlü görüşmede nasıl bir tutum alacaksınız?" sorusuna verdiği yanıt basın toplantısına damga vurdu.

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

Yavaş, tüm kamuoyunun merak ettiği bu soruya "Evet, cevap veriyorum. Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" yanıtını verdi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Konuşmasında isim vermeden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na "Adaylık tartışmalarını bitirin" çağrısında bulunan Yavaş, "5 sene boyunca 'aday kim olacak' diye konuşuldu. Televizyonda 'kim aday olsun' diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Herkese de bu çağrıyı yapıyorum. Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında bir şeyin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.