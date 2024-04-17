Okul Sporları Yıldız Erkekler futbol yarı final grubunda Yavruturna Ortaokulu mağlubiyet ile başladı.

Erzincan’da başlayan yarı final grubunda Çorum Yavruturna Ortaokulu Samsun, Sivas ve Tokat şampiyonları ile yer alırken B grubunda ise Ordu, Iğdır, Kayseri ve Erzurum şampiyonları yer aldı.

Çorum Yavruturna Ortaokulu grupta ilk maçında Samsun şampiyonu ile karşılaştı. Erzincan Ülkü Sentetik sahasında oynanan maça kötü başlayan temsilcimiz 2-0 geriye düştü. Sonraki bölümde toparlanan temsilcimiz beraberlik için yüklendi ve iki kez direğe takılan temsilcimiz ani atakta yediği üçüncü golden sonra oyundan düştü ve rakibine 5-0 mağlup olarak kötü başladı.

Grubun diğer maçında ise Sivas şampiyonu Tokat önünde 3-0 kazanarak grubu iyi başladı.

Çorum Yavruturna Ortaokulu grup ikinciliği için bugün saat 10’da Sivas ile karşılaşacak. Temsilcimiz son maçında ise yarın saat 11.30’da Tokat ile karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım çapraz olarak Türkiye finallerine gitmek için mücadele edecekler.