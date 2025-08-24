CHP’de Yavruturna Mahallesi delege seçimlerini Merkez İlçe Başkan Adayı Ali Çan’ın önderliğindeki “Mavi Liste” kazandı.

507 delegenin oy kullandığı seçimlerde mavi liste 285 oyla üstünlük kurarken, sarı liste 219 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağan genel kurul süreci öncesi mahalle delege seçimleri devam ediyor.

CHP Çorum İl Örgütü, delege seçimlerini Kale Mahallesi ile başlatmıştı. Bugün ise Yavruturna Mahallesi seçimleri yapıldı.

Yavruturna Mahallesi seçimleri Köfteci Zafer’de saat 08.00 – 15.00 arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ile parti yöneticilerinin de katıldığı seçimler demokrasi havasında geçti.

İl Başkanı Solmaz ve Merkez ilçe Başkanı Taşar, partilileri sık sık sakinliğe, sükunete ve birlik-beraberliğe davet ederken, “kazanan CHP olacak” vurgusu yaptı.

Merkez İlçe Başkanlığına Ali Çan ile Resul Yiğitoğlu adaylığını açıklarken, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından kongreye gidilecek.

Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın desteklediği Ali Çan ve ekibi Mavi Liste ile seçime giderken, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve yönetiminin desteklediği Resul Yiğitoğlu ise Sarı Liste ile üyelerin oylarına talip oldu.

Önümüzdeki hafta ise Bahçelievler Mahallesi’nin delege seçimleri yapılacak.