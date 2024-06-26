İYİ Parti'den istifa eden 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni partisini sonbaharda kuracağını ve "3A ile yola çıkacaklarını" açıkladı. Ağıralioğlu ayrıca, partide mevcut milletvekillerinden de olabileceğini söyledi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programının konuğu 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu. Yeni bir siyasi parti kuracak olan Ağıralioğlu “CHP’nin tek alternatif parti gibi görünmesinden rahatsızım” dedi. İsmi henüz netleşmeyen yeni siyasi parti ise sonbaharda kurulacak.

PARTİ SONBAHARDA KURULULACAK, PARTİDE MEVCUT MİLLETVEKİLLERİ DE OLABİLİR

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı. AYF Genel Başkanı Sinan Burhan, Ağıralioğlu’na parti kurma çalışmaları ile ilgili gelişmeleri sordu. Ağrıalioğlu partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını söyledi. Ağıralioğlu kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de sözlerine ekledi.

"3A İLE YOLA ÇIKACAĞIZ"

Yavuz Ağıralioğlu “Biz 3A ile yola çıkacağız. Akıl, Ahlak ve Adalet. 3 Y halledilseydi belki bunlara ihtiyaç kalmayacaktı. 3Y iddiasıyla çıkılmış siyasi yolculuğun bizim omuzlarımıza yüklediği mesuliyet 3 A mecburiyetidir. Akla, ahlaka ve adalete ihtiyacımız var” dedi.