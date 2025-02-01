Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Çorum’a uğradı.

Samsun’da partisinin binasının açılışına katılmak üzere yola çıkan Yavuz Ağıralioğlu, Çorum’da mola verdi.

Burada partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu, düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programda İskilip İlçe Başkanı Mehmet Ali Dişli ile de görüşen Ağıralioğlu, Dişli’nin daveti üzerine İskilip’e ziyaret sözü verdi. Görüşmede İskilip-Tosya yolu ve Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi alan Genel Başkan Ağıralioğlu, konuların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Programda A Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Ali Dişli ile de görüşen Ağıralioğlu, Dişli’nin daveti üzerine İskilip’e gelme sözü verdi. Görüşmede İskilip-Tosya yolu ve Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi alan Genel Başkan Ağıralioğlu, konuların takipçisi olacaklarını ifade etti.