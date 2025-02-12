Çorum'da 83 köyde küreme çalışması yapıldı Çorum'da 83 köyde küreme çalışması yapıldı

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu'nda en çok Çorumluların kullandığı Merzifon Havalimanı ile ilgili bir konuşma yaptı.

Tahtasız, Merzifon Havaalanı'ndan yaz kış İzmir seferleri olması gerektiğini belirterek; "Yaz aylarında Antalya-Bodrum-Muğla uçuşları yapılmalıdır." dedi

Tahtasız, konuşmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na seslenerek; "Amasya'da var. Yozgat'ta var. Kastamonu'da var. Tokat'ta var. 7500 yıllık tarihi olan ihracatta bölgenin 1'ncisi, Türkiye 13'ncüsü Çorum'da havaalanı yok. Temeli 1998 yılında atılan Çorum Havaalanı'nın inşaatında inekler otluyor. Çorumlu iş insanlarımız en yakın Amasya-Merzifon Havaalanını kullanıyor ancak onda da seferler yeterli değil. Amasya-Merzifon Havaalanı'ndan yaz kış İzmir seferleri olmalıdır. Yaz aylarında Antalya-Bodrum-Muğla uçuşları yapılmalıdır. Türk Hava Yolları Merzifon-İstanbul seferlerini haftada üç gün yapmalı ya da Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuş koymalıdır. Uçuş saatleri de Merzifon'dan İstanbul'a sabah saat 07.00'de, İstanbul'dan Merzifon'a saat 22.00'de olmalıdır." şeklinde konuştu

Editör: Fatih Battar