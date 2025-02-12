CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu'nda en çok Çorumluların kullandığı Merzifon Havalimanı ile ilgili bir konuşma yaptı.

Tahtasız, Merzifon Havaalanı'ndan yaz kış İzmir seferleri olması gerektiğini belirterek; "Yaz aylarında Antalya-Bodrum-Muğla uçuşları yapılmalıdır." dedi

Tahtasız, konuşmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na seslenerek; "Amasya'da var. Yozgat'ta var. Kastamonu'da var. Tokat'ta var. 7500 yıllık tarihi olan ihracatta bölgenin 1'ncisi, Türkiye 13'ncüsü Çorum'da havaalanı yok. Temeli 1998 yılında atılan Çorum Havaalanı'nın inşaatında inekler otluyor. Çorumlu iş insanlarımız en yakın Amasya-Merzifon Havaalanını kullanıyor ancak onda da seferler yeterli değil. Amasya-Merzifon Havaalanı'ndan yaz kış İzmir seferleri olmalıdır. Yaz aylarında Antalya-Bodrum-Muğla uçuşları yapılmalıdır. Türk Hava Yolları Merzifon-İstanbul seferlerini haftada üç gün yapmalı ya da Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuş koymalıdır. Uçuş saatleri de Merzifon'dan İstanbul'a sabah saat 07.00'de, İstanbul'dan Merzifon'a saat 22.00'de olmalıdır." şeklinde konuştu