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Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, gazetemiz köşe yazarlarından Yücel Tonguç Erbaş, Haber7'ye yaptığı değerlendirmede, gram altında 2 bin TL ve üzerinin görülmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu. Erbaş, her geri çekilmenin altında alım fırsatı olacağını belirtti.

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın tarafında yaşanan yükseliş nedeniyle altının gram tarafından da tüm zamanların rekoru kırıldı.

Son dönemde Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisi ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaların güvercinleşmesi nedeniyle altın fiyatlarına pozitif yansıyan en önemli etkenlerin başında geldiğini belirten Erbaş, ons altın fiyatlarında zaman zaman geri çekilme yaşansa da yeni zirvelerin görüleceğini söyledi.

Gram altının ons altından etkilenmeye devam edeceğini ifade eden Erbaş, hem ons tarafında hem de gram tarafında getiri oranının yüksek olduğunu vurguladı. Gram altında bin 900 liraların üzerinin test edildiğine dikkat çeken Erbaş, altının gram tarafında 2 bin TL ve üzerinin görülmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. "Uzun vadeli altın yatırımcısı satış için beklemeye devam edebilir, yatırım yapmak isteyenler için ise her geri çekilme alım fırsatı" dedi.

"BORSADA YABANCI GİRİŞİ HIZLANABİLİR"

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının notta iyileştirmeye gitmesinin, uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye ilişkin olumlu raporların gelmeye devam etmesinin, aynı zamanda ekonomi yönetimi tarafından atılan adımların, piyasalara olumlu yansıdığını belirten Erbaş, yeni yılda borsada yabancı girişinin artacağını vurgulayarak, “Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yabancı girişi başlar, Mart ayından sonra ise hızlanır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, borsada kısa vadede hedefin 7 bin 700 - 8 bin 500 aralığı olduğuna dikkat çekti.

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Erbaş, Mart ayı ve sonrasında ekonomik göstergelerin de netleşmesiyle borsada bir ralli yaşanabileceğine işaret ederek, “Yatırımcılar portföylerinde yüzde 50 hisse senedi, yüzde 25-30 bandında altın, yüzde 20 TL sabit getirili bir tahvil bulundurabilir. Borsa yeni yılda enflasyon üzerinde getiri getirmeye devam edecek” diye konuştu.