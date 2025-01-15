Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, doğum yeri olan Çorum’un Alaca ilçesine geldi.

Yazıcıoğlu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan yer aldı.

Başkan Şerif Arslan, bir dönem Alaca’da hem kaymakamlık hem de Belediye Başkanlığı yapan babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun hatıra tablosunu oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na hediye etti.