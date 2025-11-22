Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından düzenlenen “Yaşamın Enerjisi” Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce eser arasından yaşamın enerjisini, ritmini ve duygusunu en etkileyici şekilde yansıtan fotoğraflar ödüllendirildi. Seçici kurul, 18 Kasım’da düzenlenen toplantıda kazananları belirledi.

YEDAŞ tarafından iki ay önce başlatılan Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması 18 Kasım’da düzenlenen seçici kurul toplantısından ardından sona erdi. Değerlendirme sonrasında toplam 41 eser ödüle layık görüldü. Yarışmada birincilik ödülünü ‘Gün Batarken’ isimli eseriyle Orhan Tanhan kazanırken, Serap Ünal ‘Işığın İçindeki Neşe’ isimli eseriyle ikinci, Veysel Kaya ‘Ziyaret’ isimli çalışmasıyla üçüncü oldu. Ayrıca Fatih Mehmet Özdemir, Mehmet Yılmaz ve Saim Çakar da eserleriyle, mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada toplam 35 adet fotoğraf sergilemeye değer görüldü.

SEÇKİN JÜRİ YARIŞMAYA DEĞER KATTI

Türkiye’nin her şehrinden 2874 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada usta isimler seçici kurulda yer aldı. Jüride YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, usta sanatçılar Merih Akoğul, Kamil Fırat, Erhan Sevenler ve İsa Terli yer aldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışmada toplam 295 bin TL ödül dağıtıldı.

ÖDÜLLER ENERJİYİ YANSITAN KARELERLE SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Madalya ve 40.000 TL’lik ödülün sahibi olan Orhan Tanhan, Mardin’de çektiği ‘Gün Batarken’ adlı fotoğrafında, ufukta yükselen güneşin sonsuz enerjisini yol boyunca dizilen aydınlatma direkleriyle buluşturarak yaşamın kaynağı olan ışığın hem doğal hem de insan eliyle şekillenen hâlini tek bir karede ustalıkla yansıttı. Güneşin doğuşuyla modern yaşamın ışık kaynaklarını aynı kompozisyonda bir araya getiren bu fotoğraf, jürinin “temayı en güçlü ifade eden çalışma” yorumuyla birinciliğe layık görüldü.

Gümüş Madalya ve 30.000 TL’lik ödülün sahibi olan Serap Ünal, Adana’da çektiği ‘Işığın İçindeki Neşe’ adlı portresinde, kedisini kucağında tutan genç bir kızın içten gülümsemesini arka plandan gelen yumuşak ışıkla birleştirerek yaşam enerjisinin bazen en sade ve küçük anlarda bile kendini gösterdiğini ortaya koydu. Fotoğraf, kompozisyonu ve tema bütünlüğü ile jüri tarafından ikinci olarak ödüllendirildi.

20.000 TL'lik ödülü ve Bronz Madalya’yı kazanan Veysel Kaya, Bursa’da çektiği ‘Ziyaret’ adlı fotoğrafında karla kaplı sakin bir arazide dört köpeği sevgiyle kucaklayan bir adamı görüntüleyerek soğuk bir atmosferi sıcak bir duyguya dönüştürdü. Fotoğraf, doğayla kurulan bağın ve sevginin, yaşam enerjisinin en güçlü taşıyıcılarından biri olduğunu gösteren yalın ve etkileyici bir anlatım sundu.

MANSİYON ÖDÜLLERİ VE SERGİLENMEYE DEĞER ESERLER

Mansiyon ödülleri, yaşam enerjisinin farklı yüzlerini görünür kıldı. Fatih Mehmet Özdemir’in Bitlis’te çektiği “Sığınılacak Güvenli Bir Liman-Anne” adlı çalışması, kucağında küçük oğlunu tutan ve yanında küçük kızı bulunan annenin güçlü duruşunu, şefkatin güven veren enerjisiyle bir araya getirerek jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü.

Mehmet Yılmaz’ın İzmir’de çektiği “İstikbal Göklerdedir” fotoğrafı, elinde Türk bayrağı taşıyan bir adamın kollarının arasından gösteri uçaklarının süzülüşünü yakalayarak milli duyguların ve gökyüzündeki hareketin birleştiği mansiyon ödüllü bir kare olarak değerlendirildi.

Saim Çakar’ın Muş’ta çektiği “Yaşamın Enerji Yolculuğu” adlı çalışmasında ise art arda uzanan elektrik direklerinin ritmik dizilimi, enerjinin kesintisiz akışını ve modern yaşamın görünmeyen omurgasını sade ama etkileyici bir perspektifle ortaya koyarak mansiyon ödülü aldı.

Bunların yanı sıra, yarışmada seçici kurul tarafından 35 eser sergilenmeye değer bulundu. Bu eserler, yaşam enerjisinin farklı halleri, insan-doğa ilişkisi, toplumsal ve bireysel anlar ile aile bağlarını güçlü bir biçimde gözler önüne seriyor. Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar, ilerleyen dönemde düzenlenecek sergilerde sanatseverlerle buluşacak ve yarışmanın zengin içerikli görsel arşivine katkı sağlayacak.