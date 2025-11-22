Sungurlu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ebediyete intikal eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Hizmetleriyle gönüllerde yer edinmiş, yetiştirdikleri nesillerle unutulmaz izler bırakan merhum öğretmenler dualarla anıldı. Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından tüm öğretmenler için dualar edildi. Programda, geçmişte görev yapan eğitimcilerin bıraktığı manevi mirasa sahip çıkmanın ve onların emeklerini yaşatmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, görevleri sırasında veya emeklilik dönemlerinde hayata veda eden tüm öğretmenlere rahmet ve minnet duygularını ifade ederek, Öğretmenler Günü’nün anlamının bu ziyaretlerle daha da güçlendiğini belirtti.