Çorum, Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop illerinin elektrik dağıtımını yapan YEDAŞ, Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen elektrik direkleri ile ilgili bir açıklama yayınladı.

'Şehir Parkı yanındaki Necmettin Erbakan Caddesi 19. Sokak’ta bulunan iki elektrik direği henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi' şeklinde çıkan habere ilişkin yapılan açıklamada; elektrik direklerinin araç çarpması sebebiyle devrildiğini tespit ettikleri belirtildi.

Konu ile ilgili YEDAŞ'tan yapılan açıklamada; "Gerçekleşen devrilme olayının ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine gitmişler ve çevrede bulunan abonelerimizi mağdur etmeden kısa zaman zarfında hatta elektrik vermişlerdir. Şirket olarak halkımıza güvenli bir şekilde hizmet vermekteyiz." denildi