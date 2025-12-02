YEDAŞ, Ordu-Samsun güzergahında yürüttüğü kapsamlı aydınlatma çalışmalarıyla yolların aydınlatma altyapısını güçlendirdi.

Çalışmalar kapsamında 1800 armatür ve 900 direğe müdahale edilerek yollar daha aydınlık ve güvenli hâle gelirken, şehir estetiğine de katkı sağlandı.

YEDAŞ, Ordu-Samsun hattında yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölge yollarını daha aydınlık ve güvenli hâle getirdi. Proje, özellikle orta refüj ve geniş yol kesimlerinde yürütülürken, kullanıcılarının görüş mesafesinin artırılması amaçladı. Saha operasyonları, 24 araç, 70 saha personeli ve 20 kişilik mühendis-uzman-yönetici ekibi ile geniş bir organizasyon dahilinde yürütüldü. Müdahaleler iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Toplamda 1800 armatür ve 900 direkte bakım ve iyileştirme yapıldı. Orta refüj ve geniş yollardaki aydınlatma çalışmaları, 5 il genelinde belirli periyotlarla düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

YEDAŞ Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Aydınlatma; hem sürücüler hem yayalar için güvenliğin temel bileşenlerinden biri. Bu nedenle hattın tamamını detaylı bir analizden geçirerek en çok ihtiyaç duyulan noktalara öncelik verdik. Ekiplerimiz, sahada büyük bir koordinasyonla ve yoğun bir iş temposuyla çalıştı. Tüm süreç boyunca güvenlik prosedürlerine bağlı kalarak planlanan adımları eksiksiz şekilde uyguladık. Bu tür çalışmalarla birlikte hem hizmet standardımızı yükseltiyor hem de müşterilerimizin memnuniyetini artıracak, yaşam kalitesine doğrudan dokunan bir iyileştirme sunuyoruz. Aydınlatma performansının güçlenmesi, sadece yol güvenliğine değil, aynı zamanda şehirlerin gece görünümüne ve bölgenin genel kullanım konforuna da olumlu katkı sağlıyor. YEDAŞ olarak bölgemizde katma değer oluşturarak, müşteri memnuniyetini önceliklendiren bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz.”

YEDAŞ, bölge genelindeki aydınlatma yatırımlarını yalnızca bakım faaliyetleri olarak değil, uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisinin parçası olarak ele alıyor. Bu kapsamda şirket, enerji verimliliği yüksek armatürlerin kullanımını artırmayı, arıza tespit süreçlerinde teknolojiyi daha etkin şekilde devreye almayı ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen noktaları düzenli analizlerle iyileştirmeyi hedefliyor. Sahada yapılan her çalışma, hem enerji tasarrufu sağlayan hem de bakım maliyetlerini azaltan bir altyapı dönüşümüne katkı sunarken, bölgedeki yaşam konforunu da artırıyor. YEDAŞ, teknik ekiplerinin düzenli saha kontrolleri ve anlık müdahale kabiliyetiyle aydınlatma hatlarında kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyor; böylece hem kullanıcıların güvenliğini hem de şehirlerin gece görünümünün kalitesini güçlendiren bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.

