28. Orta Kuşak Futbol turnuvasında gruplarda heyecan sona erdi.

Çeyrek finale yükselen yedinci takım Bolat Harita Mühendislik oldu.

Kırmızı Grupta önceki akşam oynanan tek maçta Bolat Harita Mühendislik, Düvencispor karşısında zorlanmadan 3-0 galip gelerek grup maçlarını 8 puanla ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükselen yedinci takım oldu.

Turnuvada Kırmızı gruptan CNR Elektirik, Kokoreçci Uğur ve Bi Kitapevi, Siyah Gruptan Çorum Sürücü Kursu ve Bolat Harita Mühendislik, Beyaz gruptan ise Kurt Elektrik ve Es Bilişim takımları çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen son takım siyah grupta üçüncü olan Çopraşıklı Deli Kadirspor ve Beyaz Gruptan Kalehisar Kardeşler İveco takımları arazında oynanacak baraj maçı sonunda belli olacak.