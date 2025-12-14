Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

ERSOY: BU BİR SİYASİ OPERASYONDUR

Ersoy, tutuklanmasına karar verilen hakimlikteki savunmasında "Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur" ifadesini kullanırken bu sözler eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ı küplere bindirmişti.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN SERT TEPKİ GELDİ

Tayyar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Masumiyet karinesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim. Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var. Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil. TMSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken, neden böyle bir operasyon yapılsın? Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin? Cirmi ne ki ne kadarlık alanı yakabilsin? Kendine fazlaca bir anlam yüklemiş. Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta. Umarım, ders çıkarır yaşadıklarından."

ERSOY "OPERASYON" İDDİASINDAN GERİ ADIM ATTI

Mehmet Akif Ersoy bu sözlerin ardından avukatları aracılığıyla yeni bir açıklama yaparak "siyasi operasyon" çıkışından geri adım attı. Açıklamasında kimleri kastettiğini de belirten Ersoy'un "Hırsları aklının birkaç fersah ötesinde bulunan, hasmım olduktan sonra "Akif'i patlatacağım" diyerek sağda solda gezen veya belirli talep ve beklentileri karşılanmadığı için husumet güden kimseler olduğunu ben de işittim" sözleri dikkat çekti.

"YANLIŞ ALGILARA KAPI ARALADIĞINI GÖRDÜM"

Ersoy'un açıklamasının tamamı şu şekilde: "Bilindiği üzere salı akşamı gözaltına alındım. Geceyi nezarette tamamen uykusuz ve stresli bir halde geçirdim. Sağlık kontrolü, adli tıp muayenesi, savcılık sorgusu ve mahkeme ifade süreci derken hem fiziksel hem de ruhsal açıdan son derece yıpratıcı bir süreç yaşadım. Bugün avukatım, tutuklanma sürecime dair bazı sosyal medya yorumlarını benimle paylaştı. Bunlar arasında meslek büyüğümüz Şamil Tayyar Ağabey'in "siyasi operasyon" ifademe dair yaptığı yorum ve eleştiriler de yer alıyordu. Bu vesileyle ifademe yeniden göz atma imkânım oldu. Şamil Ağabey'in eleştirisine konu olan "siyasi operasyondur" şeklindeki sözlerimin maksadımı aştığını, hem hükümete hem de adli makamlara yönelik yanlış algılara kapı araladığını gördüm. Bu nedenle bu ifadenin oluşan algı bakımından talihsiz olduğunu ve maksadımı yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Şöyle ki; TMSF yönetimindeki medya grubu yöneticiliğinden alınmam için zaten siyasi iradenin bir operasyon yapmasına gerek yoktur. Bu yönde gösterilecek bir irade beyanı yeterlidir. Öte yandan adli makamlar, kendilerine iletilen ihbarları ve şikayetleri değerlendirmekle yükümlüdür ve bu durum vazifelerinin gereğidir.

"SÜRECİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞANLARI HEDEF ALDIM"

Ben bir operasyona maruz kaldığımı söylerken, kastettiğim husus, adli makamlara ihbarda bulunan veya kimliklerini gizleyerek şikayetçi olan bazı kişilerin, şahsıma yönelik asılsız, haksız ve organize nitelikli bir operasyon yürütmek suretiyle adli makamları da yanlış yönlendirmeye çalışmış olmalarıdır. Söz konusu ifadeyle hedef aldığım merci, adli makamlar değil; bilerek ya da bilmeyerek süreçleri manipüle etmeye çalışan bu kişi ve çevrelerdir. Rekabetin acımasız olduğu bir mesleği icra ediyorum. Evvelce magazin siteleri ve sosyal medya hesaplarında yapılan haberlerin arka planına dair belirli duyumlara sahibim. Hırsları aklının birkaç fersah ötesinde bulunan, hasmım olduktan sonra "Akif'i patlatacağım" diyerek sağda solda gezen veya belirli talep ve beklentileri karşılanmadığı için husumet güden kimseler olduğunu ben de işittim. Bu tür söylemler ve kişisel husumetler, hakkımdaki sürecin manipülatif biçimde yönlendirilmeye çalışıldığına dair kanaatimi güçlendirmiştir. Her halükarda karşı karşıya kaldığım suçlamalar, özel hayatıma dair hukuki zeminde suç olmayan ithamlar olmanın çok ötesinde, madde ve cinsellik üzerinden menfaat temini gibi son derece onur kırıcı ve kişiliğime ağır saldırı niteliği taşıyan ölçüsüz suçlamalardır.

"YOĞUN STRES NEDENİYLE YANLIŞ İFADELER KULLANDIM"

Bu tür iddiaların, hayatımı ve mesleki itibarımı hedef alan ağır bir karalama niteliği taşıdığı açıktır. Ancak bu suçlamalara karşı tepkimi ifade ederken, yaşadığım şok, yorgunluk ve yoğun stres nedeniyle yanlış anlaşılmaya müsait ifadeler kullanmış olabilirim. Bu açıklamayı, hem gerçeği netleştirmek hem de oluşan muhtemel yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla yapıyorum. Amacım, sürecin doğru zeminde anlaşılmasını sağlamak ve hiçbir makama yönelik haksız bir imada bulunmadığımı bir kez daha ifade etmektir. Kamuoyunun sağduyusuna güveniyor, sürecin adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına yürekten inanıyorum."