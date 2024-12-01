Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı. Asgari ücret tespit komisyonu 10 Aralık'ta bir araya gelecek ve 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirleyecek. Konuyla ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, işçi kesimine kötü haberi verdi. Asgari ücret zammı için işveren net tavrını ortaya koydu. Zam için en yüksek rakam belirlendi. Bu rakamın üstünde asgari ücret zammına işveren kesim uzlaşmayacak. İşte İsa Karakaş'tan son kulis bilgileri.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENİNİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Ankara'dan asgari ücretle ilgili son kulis bilgilerini paylaşacağım. Biliyorsunuz asgari ücret 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve takvim açıklandı. 10 Aralık günü toplantı yapılacak. Ankara'dan edinmiş olduğum bilgilerden özellikle işveren kesimi daha önceden de ifade ettiğim gibi maliyetleri ileri sürmekte. Ekonomideki daralmalar, yüksek faizler zaten zor durumda olduklarını ileri sürerek rekabet avantajının elden gitmemesi için döviz bazlı asgari ücretin çok yüksek

olduğu ileri sürdü.

PATRONLARIN İSTEDİĞİ EN YÜKSEK RAKAMIN 22 BİN 525 TL

Dolayısıyla işveren kesimince kabul edebileceği en yüksek rakamın 22 bin 525 civarında olduğu konuşulmakta. Zira net asgari ücretin 22 bin 525 olması için brüt asgari ücretin 26 bin 500 olması gerekiyor. Ve bunun işverene maliyeti ne kadar 32 bin 529. Şu andaki geçerli olan asgari ücretin işverene maliyeti 23.500 lira.

Dolayısıyla işverenler bunun bile çok yüksek olduğuna kanaat getirmekte. işçi kesimi ise özellikle asgari ücretin dişe dokunur olması için kira durumunun ve diğer enflasyon durumunu göz önünde bulundurduğu zaman bunun 25.000 ile 30.000 arasında olması gerektiğini söylüyor.

BU RAKAMIN ÜSTÜNDE UZLAŞMAYACAKLAR

Asgari ücrette ilk toplantı 10 Aralık'ta olacak ve ilerleyen süreçte işçi kesiminin ileri sürülecek asgari ücret rakamı nedeniyle uzlaşmaya gitmeyeceği geçen yıl olduğu üzere uzlaşmayla bir sonuç çıkmayacağı tahmin ediliyor.

Yine 22 bin 500 TL olsa bile bu asgari ücretin zaten yetersiz olduğu aşikar. Merkez Bankasının enflasyon hedefi yüzde 44 oranında. En azından bu tutarda olmasıyla ilgili işçi kesiminin bir kararlılığının olduğunu söyleyebiliriz.

ENFLASYON VERİLERİ İŞÇİLERE UMUT

Ancak yüzde 44 olduğu takdirde yüzde 44'lük bir zam yapıldığı takdirde bunun çok yüksek olacağı söyleniyor. Asgari ücretin

24 bin lira olması yönündeki durum da biraz zor görünüyor. Neden zor görünüyor? 24.000 lira olması için bunun işverene maliyeti 36 bin 825 lira. Yani 1000 doları fazlasıyla geçiyor.

Buradaki en önemli sorunlardan biri asgari ücret döviz bazlı yüksek görünüyor ancak dövizler baskılandığı için ve hayat pahalılığı satın alma gücü de çok yüksek olduğu için 25.000 liralık, 30.000 liralık asgari ücretin bile dişe dokunur olmayacağı ifade ediliyor.

1000 DOLARIN ÜZERİNDEKİ BİR ASGARİ ÜCRET İŞVERENİ ZORLUYOR

Bütün bunlar öne sürülmekte ancak işveren de özellikle ihracatçı kesim uluslararası arenada 1000 doların üzerindeki bir asgari ücretle rekabet şanslarının hiç olmayacağını ve işçi çıkarma durumunda kalacaklarını ileri sürdü.

Bütün bu gerekçelerin neticesinde kulis bilgisi olarak şunu söyleyebiliriz;

DEVLET ASGARİ ÜCRET MASRAFININ BİT KISMINI ÜSTLENEBİLİR

Asgari ücretteki en kuvvetli rakamın 22 bin 500 lira civarında olduğu ve bu 22.500 TL'lik asgari ücretin Cumhurbaşkanının devreye girmesi ile birlikte maksimum ki bunun da çok zor olduğunu söyleyebiliriz 23 bin 500 lira net olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Asgari ücret 23 bin 500 lira net olduğu takdirde işverenlerin üzerindeki maliyet baskısının azaltılması için şu anda 700 liralık asgari ücret desteğinin çok yüksek bir oranda belirlenmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla devletin de asgari ücretle ilgili maliyetin bir kısmını üstlenerek asgari ücretin 22 bin 500 lira ile 23 bin 500 lira bandı arasında belirlenmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz."