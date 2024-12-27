İskilipli Atıf Hoca Parkı’nın yanına yapılacak olan Çorum Barosu yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

5 kattan oluşan 2050 metrekarelik, içerisinde kafeterya, komisyon odaları ve konferans salonları yer alacak olan yeni hizmet binasının yaklaşık 45 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Temel atma törenine Vali Ali Çalgan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramis Erinç Sağkan, Anayasa Mahkemesi üyesi hemşehrimiz Av Kenan Yaşar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı Alim Günaydın, Vergi Mahkemesi Başkanı Abdullah Çayır, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri yeni Baro Hizmet Binası için atma butonuna basarak, hayırlı olmasını temenni etti.