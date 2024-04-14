Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oluşan yeni Çorum Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclisi Salonunda yapılan toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan meclis toplantısında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem dışı konuşmalar yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada, mecliste dört partili bir yapının ortaya çıktığını belirterek, “Milletimizin verdiği karar en doğru karardır. Bundan sonraki süreçte daha fazla çalışmaya daha fazla samimiyet ve tevazuyla gayret göstermeye çalışacağız. Hep beraber şehrimizin sorunlarını tespit edeceğiz. Çözüm önerilerini beraber üreteceğiz. Ve sorunları da hep beraber bir bir çözeceğiz. Bütün güzelliklerin zirve yaptığı bir dönem olacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Sonrasında ise MHP Grup Başkanı Arslan Kaynar, CHP Grup Başkan Vekili Aslan Kaya, Yeniden Refah Partisi Grup Başkanı Serkan Adanır ve AK Parti Grup Başkanı Elvan Zorlu, gündem dışı söz alarak yeni dönemin hayırlı olması temennilerini dile getirdiler. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Yeni dönemde görev yapacak encümen, komisyonlar ve ilgili kurullarda belediyeyi temsil edecek üyelerin seçilmesinin ardından Başkan Aşgın, belediyenin 2023 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi verdi. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Başkan Aşgın’a Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak için yetki talepleri de oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.